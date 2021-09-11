Три человека погибли при столкновении трех автомобилей в Нижегородский области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сентября. /ТАСС/. Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись в Нижегородской области, в результате ДТП погибли три человека, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"По предварительной информации, 10 сентября около 21:20, двигаясь по автодороге Р-158, водитель "Скании" почувствовал удар. После остановки он обнаружил, что с его автомобилем столкнулась автомашина "Ауди Q5", с которой впоследствии столкнулся "Шевроле-Кобальт". В результате ДТП водитель "Ауди", а также водитель и пассажир "Шевроле", получили травмы, не совместимые с жизнью", - сказано в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Нижегородской области сообщили, что ведомство по факту ДТП организовало проверку.