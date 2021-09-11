Взрыв газа произошел в жилом доме в Ельце

МОСКВА. 11 сентября. /ТАСС/. Хлопок бытового газа произошел в двухэтажном жилом доме в Ельце Липецкой области, произошло частичное обрушение стены. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сигнал о хлопке газа поступил в 00:52 мск. "По предварительным данным, произошло частичное обрушение стены. Погибшие и пострадавшие устанавливаются", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что проводится эвакуация жильцов. Дом, где произошло ЧП, двухподъездный.

Всего к работам привлекли 15 человек, используется четыре единицы техники.

По данным источника ТАСС, двух человек госпитализировали, еще четверо могут находиться под завалами.

"В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы", - сказал собеседник агентства.

Уточняется: что детей под завалами нет.

По информации источника ТАСС, подъезд дома полностью разрушен.



В новость внесены изменения (3:16) - уточняется число людей, которые могут находиться под завалами.