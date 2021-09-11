Один человек погиб при взрыве газа в Ельце

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб, еще шестеро, включая ребенка, пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом двухэтажном доме в Ельце Липецкой области. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По состоянию на 03:40 мск пострадали семь человек, из них один человек погиб. Ведутся поиски троих человек, которые могут находиться под завалами", - сказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, один из пострадавших - ребенок.

В ночь на 11 сентября в жилом доме в городе Ельце Липецкой области произошел взрыв газа. Один из двух подъездов полностью разрушен. Всего в доме 16 квартир. Причиной взрыва могла стать утечка газа.

