Названа предварительная причина взрыва в жилом доме в Ельце

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Утечка газа могла стать причиной взрыва в двухэтажном жилом доме в Ельце Липецкой области. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, утечка газа привела к взрыву, разрушившему один подъезд", - сказал собеседник агентства.

В ночь на 11 сентября в Ельце Липецкой области произошел взрыв газа. По данным ГУ МЧС, произошло частичное обрушение стены. Источник ТАСС уточнил, что один из двух подъездов полностью разрушен. Всего в доме 16 квартир.

Жертвой ЧП стал один человек, тело извлекли из-под завалов, шесть человек пострадали, из них пять госпитализировали, среди них один ребенок, еще одному пострадавшему помощь оказали амбулаторно. Предположительно, три человека находятся под завалами.