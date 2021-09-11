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Тело ребенка извлекли из-под завалов дома в Ельце после взрыва бытового газа

Это уже второй погибший при взрыве газа

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Спасатели извлекли из-под завалов тело второго погибшего - ребенка - в результате взрыва бытового газа в жилом двухэтажном доме в Ельце Липецкой области. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"В настоящее время обнаружен погибший ребенок, его извлекли из-под завалов. Всего жертвами ЧП стали два человека", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ведутся поиски двух человек. Источник уточнил, что поисково-спасательные работы на месте взрыва осложнены угрозой обрушения нависающих конструкций. "Работы по разбору конструкций и поиску пострадавших усложняет угроза обрушения нависающих конструкций. Спасатели работают со строгим соблюдением техники безопасности", - подчеркнул он.

В ночь на 11 сентября в жилом двухэтажном доме в городе Ельце Липецкой области произошел взрыв газа. Один из двух подъездов полностью разрушен. Всего в доме 16 квартир. Причиной взрыва могла стать утечка газа.

Ранее сообщалось, что жертвой взрыва стал один человек, еще шесть пострадали: пять из них госпитализированы, еще одному помощь оказана амбулаторно.

Теги
РоссияЛипецкая областьВзрыв газа в жилом доме в Ельце
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