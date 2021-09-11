Уголовное дело возбудили после взрыва газа в Ельце

ТАСС, 11 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после взрыва бытового газа в жилом доме в Ельце Липецкой области, где погибли взрослый и ребенок. Об этом журналистам сообщили в СУ СК России по области.

Взрыв газа в жилом доме в Ельце. Главное

На эту тему

"Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области по факту гибели женщины и несовершеннолетней в результате хлопка бытового газа в поселке Солидарность Елецкого района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ "Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении.

По данным СК, ночью 11 сентября в поселке Солидарность Елецкого района произошло частичное обрушение стены 16-квартирного дома по улице Школьной. Спасатели под завалами обнаружили тела двух погибших - женщины 1971 года рождения и 11-летней девочки.

"По предварительным данным, причиной обрушения стал хлопок бытового газа в центральной части двухэтажного дома", - отмечается в ведомстве.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления СК России по Липецкой области. Они проводят осмотр места происшествия, устанавливают все обстоятельства случившегося. Кроме того, изымают необходимую техническую документацию.