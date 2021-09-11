Табличку с отметкой уровня воды в Амуре в паводок установили на набережной Благовещенска

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Табличку с отметкой максимального уровня воды в Амуре в период наводнения в 2021 году установили на гидрологическом посту на этой реке в Благовещенске, который находится на набережной города.

В 2021 году уровень Амура в районе Благовещенска побил рекорд наводнения 1984 года, когда вода поднялась до отметки 857 см и катастрофического наводнения 2013 года, когда уровень воды превысил отметку 822 см. Рекорд 2021 года установили 28 июля: тогда он составил 860 см при уровне опасного явления 800 см.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками. Пострадавшими признали 12 тыс. человек, вода затронула 103 населенных пункта. За весь период повредило около 1,5 тыс. домовладений, из них порядка 650 признали непригодными, еще 350 - подлежащими капитальному ремонту. Повредило 488 км дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Правительство региона уже оценило общий ущерб в 9 млрд рублей, подсчет продолжается. В регионе ввели режим ЧС федерального характера.