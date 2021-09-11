Оборудование в доме под Ельцом, где произошел взрыв газа, работало без нарушений

ТАСС, 11 сентября. Во время предыдущих проверок газового оборудования в доме в поселке Солидарность в Елецком районе Липецкой области, где произошел взрыв бытового газа, нарушений выявлено не было. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Газпром газораспределение Липецк".

"Договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования заключены, техническое обслуживание проводилось, нарушений зафиксировано не было", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, прежде аварийные заявки из дома не поступали в аварийную службу газовой сети. В настоящее время дом отключен от газоснабжения. Обстоятельства произошедшего выясняются. "Газ в поселке не отключался", - добавили в пресс-службе.