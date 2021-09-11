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Взрыв газа в жилом доме в Ельце
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Оборудование в доме под Ельцом, где произошел взрыв газа, работало без нарушений

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования проводилось

ТАСС, 11 сентября. Во время предыдущих проверок газового оборудования в доме в поселке Солидарность в Елецком районе Липецкой области, где произошел взрыв бытового газа, нарушений выявлено не было. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Газпром газораспределение Липецк".

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"Договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования заключены, техническое обслуживание проводилось, нарушений зафиксировано не было", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, прежде аварийные заявки из дома не поступали в аварийную службу газовой сети. В настоящее время дом отключен от газоснабжения. Обстоятельства произошедшего выясняются. "Газ в поселке не отключался", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияЛипецкая областьВзрыв газа в жилом доме в Ельце
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