Спасатели извлекли из-под завалов третьего погибшего после взрыва газа в Липецкой области

ТАСС, 11 сентября. Еще один человек погиб при взрыве газа в поселке Солидарность в Елецком районе Липецкой области, его тело обнаружено под завалами, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Это пожилой мужчина, он скончался", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе следственного управления СК по Липецкой области подтвердили смерть третьего человека, обнаруженного после взрыва газа. "Нашли тело третьего погибшего под завалами", - говорится в сообщении СК.

Ранее в пресс-службе администрации региона сообщили об обнаружении под завалами человека.

Региональное МЧС сообщало о том, что два человека погибли, в том числе ребенок, еще шесть пострадали. Все пострадавшие, как сообщили в администрации региона, находятся в состоянии средней степени тяжести.

В ночь на субботу в жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области произошел взрыв газа, один из двух подъездов полностью разрушен, всего в доме 16 квартир. По предварительным данным, из дома было эвакуировано 23 человека. Возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.