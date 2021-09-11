Железнодорожное сообщение приостановили на Сахалине из-за сошедших на пути селей

ТАСС, 11 сентября. Железнодорожное сообщение приостановлено на Сахалине в связи с дорожной ситуацией - на участки железнодорожных путей в Макарьевском районе сошло несколько селей. На место происшествия направлены около ста железнодорожников, сообщила в субботу пресс-служба правительства Сахалинской области.

В Макарьевском районе в результате сильных ливней сошло несколько селей. Грязевые потоки обрушились на участки автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Оха и железнодорожные пути, а также в городское водохранилище.

"Железнодорожное сообщение пока приостановлено. На расчистку путей как с южной, так и с северной от нас частей острова направлено более ста железнодорожников. На автотрассе движение не перекрывали. Расчистка ведется. Чтобы исключить обрушение плотины на водохранилище, на месте работают десятки человек, в том числе сотрудники противопожарной службы, ведется укрепление мешками с песком и откачка воды несколькими помпами" - цитирует пресс-служба слова исполняющего обязанности мэра Макаровского городского округа Сергея Фертикова.

Кроме того, в районе приостановлено централизованное водоснабжение, организован подвоз воды в автоцистернах.

"Люди, находившиеся в местах возможного подтопления в селах Новое и Восточное, эвакуированы. В случае необходимости в районе готовы оперативно развернуть пункты временного размещения", - добавили в пресс-службе.

В 13 городских округах Сахалина в связи с прогнозируемым сильным дождем объявлено экстренное предупреждение. По информации синоптиков, в субботу днем и в ночь на воскресенье на территории Смирныховского, Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Долинского, Холмского, Невельского, Анивского, Корсаковского районов и города Южно-Сахалинска местами пройдет умеренный, местами сильный дождь. Помимо этого, 12 сентября на реках в некоторых местностях ожидается резкий подъем уровня воды на 0,5-1,5 м, возможен выход воды на пойму.