Водоснабжение сел на восточном берегу Крыма восстановят к вечеру 11 сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Водоснабжение поселка Орджоникидзе, сел Южное, Подгорное и Насыпное под Феодосией и Судаком, нарушенное из-за аварии на Фронтовском водоводе, восстановят к вечеру 11 сентября. Об этом предприятие "Вода Крыма" сообщило на своей странице во "ВКонтакте".

"Аварийно-восстановительные работы на Фронтовском водоводе завершены. На данный момент идет процесс заполнения магистральных водоводов. К вечеру ожидаем восстановления централизованного водоснабжения в домах жителей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что силами Феодосийского и Судакского филиалов осуществляется подвоз питьевой воды.

Глава администрации Судака Игорь Степиков ранее уточнил журналистам, что водоснабжение города не ограничено, но есть угроза введения "жесткого графика" подачи в случае продолжительных восстановительных работ. По его данным, устранить аварию планировалось к вечеру 10 сентября.