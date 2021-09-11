На Сахалине приостановили движение поездов из-за схода селей на железнодорожные пути

ТАСС, 11 сентября. Пассажирские поезда из Южно-Сахалинска до Ногликов и Поронайска отменили на двое суток в связи со сходом селевого потока на железнодорожные мути в Макарьевском районе Сахалинской области. Об этом сообщили в субботу на сайте пассажирской компании "Сахалин".

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, схода сели и риска прорыва плотины в Макаровском районе отменены пассажирские поезда сообщением Южно-Сахалинск - Ноглики - Южно-Сахалинск и Южно-Сахалинск - Поронайск - Южно-Сахалинск", - говорится в сообщении.

Отмена поездов пока распространяется на рейсы 11 и 12 сентября. Пассажиры, которые приобрели билеты на эти даты, могут сдать их в кассы. Комиссия за возврат взыматься не будет.

В субботу в Макарьевском районе в результате сильных ливней сошло несколько селей. Грязевые потоки обрушились на участки автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Оха и железнодорожные пути, а также в городское водохранилище. Для устранения последствий на участок железной дороги направлено около ста железнодорожников. В связи с ЧП в районе приостановлено централизованное водоснабжение, организован подвоз воды в автоцистернах. В районе введен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что в связи с прогнозируемым сильным дождем объявлено экстренное предупреждение. По информации синоптиков, в субботу днем и в ночь на воскресенье на территории Смирныховского, Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Долинского, Холмского, Невельского, Анивского, Корсаковского районов и города Южно-Сахалинска местами пройдет умеренный, местами сильный дождь. Помимо этого, в воскресенье на реках в некоторых местностях ожидается резкий подъем уровня воды на 0,5-1,5 м, возможен выход воды на пойму.