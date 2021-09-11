В ДТП с трактором в Туве погибли два человека

ТАСС, 11 сентября. Легковой автомобиль столкнулся с трактором в Республике Тыва. В результате ДТП два человека погибли и еще двое были доставлены в медучреждение. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике в субботу.

"По предварительным данным следственно-оперативной группы, 35-летний водитель автомобиля Toyota Allion допустил столкновение с трактором марки "Т25", двигавшимся в попутном направлении с неисправными внешними световыми приборами. В результате автоаварии от тяжести полученных травм на месте скончался водитель и 62-летняя женщина, находившаяся на заднем пассажирском сиденье, 22-летний пассажир Toyota Allion был госпитализирован в травматологическое отделение медучреждения, водитель трактора с ушибленной раной головы, закрытым переломом ключицы и ушибом поясничного отдела позвонка доставлен в реанимационное отделение", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что водитель и пассажиры легкового автомобиля на момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности. За рулем трактора с техническими неисправностями находился судимый в 2020 году за повторное нетрезвое вождение по ст. 264.1 УК РФ и лишенный права управления транспортными средствами на 28 месяцев 36-летний мужчина. "У водителя трактора взяты биологические среды для установления факта наличия или отсутствия в крови алкоголя, у второго водителя данный факт будет установлен после патологоанатомического исследования. В настоящее время по данному факту проверку проводит следственное управление МВД по Республике Тыва", - уточнили в пресс-службе.