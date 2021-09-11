СМИ: в ЮАР на одной из крупнейших ТЭС в мире произошел пожар

ПРЕТОРИЯ, 11 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в субботу на тепловой электростанции в поселке Кендал, в 80 км к востоку от Йоханнесбурга. Об этом сообщил местный телеканал ENCA.

По его данным, повреждены несколько ее блоков.

В свою очередь владелец ТЭС - государственный электрохолдинг Eskom - объявил, что из-за пожара отключены два блока. Персонал станции, находившийся в затронутых огнем помещениях, эвакуирован. Причина пожара устанавливается.

ENCA не исключает, что в результате пожара в столичном регионе ЮАР могут начаться отключения электричества из-за его нехватки.

ТЭС в Кендале была введена в эксплуатацию в 1993 году. Она работает на угле и является крупнейшей ТЭС в Африке и 22-й в мире. У станции шесть генерирующих энергоблоков общей мощностью в 4,1 тыс. МВт.