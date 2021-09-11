Под завалами после взрыва газа под Ельцом еще могут находиться люди

ТАСС, 11 сентября. Пострадавшие еще могут находиться под завалами на месте взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Солидарность в Елецком районе Липецкой области. Об этом сообщили в субботу в Telegram-канале администрации региона.

"На месте взрыва продолжается разбор завалов. По информации МЧС, там еще могут быть пострадавшие", - говорится в сообщении.

В ночь на субботу в жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области произошел взрыв газа, один из двух подъездов полностью разрушен, всего в доме 16 квартир. Три человека погибли, шесть пострадали, пять из них находятся в медучреждениях Ельца, один от госпитализации отказался. Все пострадавшие, как сообщили в администрации региона, находятся в состоянии средней степени тяжести. Причиной взрыва могла стать утечка газа, возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.