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Взрыв газа в жилом доме в Ельце
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Под завалами после взрыва газа под Ельцом еще могут находиться люди

Спасатели продолжают разбирать завалы
© Администрация Липецкой области/ТАСС

ТАСС, 11 сентября. Пострадавшие еще могут находиться под завалами на месте взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Солидарность в Елецком районе Липецкой области. Об этом сообщили в субботу в Telegram-канале администрации региона.

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"На месте взрыва продолжается разбор завалов. По информации МЧС, там еще могут быть пострадавшие", - говорится в сообщении.

В ночь на субботу в жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области произошел взрыв газа, один из двух подъездов полностью разрушен, всего в доме 16 квартир. Три человека погибли, шесть пострадали, пять из них находятся в медучреждениях Ельца, один от госпитализации отказался. Все пострадавшие, как сообщили в администрации региона, находятся в состоянии средней степени тяжести. Причиной взрыва могла стать утечка газа, возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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РоссияЛипецкая областьВзрыв газа в жилом доме в Ельце
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