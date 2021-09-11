Поставщик арбузов в магазины "Магнит" сотрудничает в расследовании отравления

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Поставщик арбузов в магазины "Магнит" в Москве сотрудничает с сетью в расследовании отравления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сети.

"Поставщиком партии арбузов, которые продавались в "Магните" на Совхозной, является крестьянско-фермерское хозяйство (КНХ) Каныгин - крупнейший российский производитель бессемянных арбузов. Его продукция поставляется не только в "Магнит", но и в другие крупнейшие российские розничные сети", - сообщили в пресс-службе сети.

"КНХ Каныгин сотрудничает с "Магнитом" в расследовании обстоятельств случившегося", - отметили в компании.

В "Магните" сообщили о том, что на своих хозяйствах в Краснодарском крае компания-поставщик ежегодно собирает урожай в 40 тыс. тонн.

"Мы отвечаем за качество своих арбузов, на каждый из них мы клеим наклейку со своим брендом, нам не стыдно за свой продукт. Мы поставляем эти арбузы в Европу, они проверяют каждую машину, наше качество на голову превосходит европейские арбузы. Вся наша продукция проходит регулярные лабораторные проверки, я ручаюсь за качество каждого арбуза", - приводятся в сообщении слова главы КНХ Алексея Каныгина.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по сообщениям СМИ об отравлении семьи арбузом, в результате которого умерли пожилая женщина и ее внучка. По предварительной информации, 9 сентября мать, бабушка и 15-летняя девочка были доставлены в больницу с отравлением после того, как съели арбуз, купленный в магазине "Магнит" на Совхозной улице. По данным СМИ, пожилая женщина и девочка умерли.