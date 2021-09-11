В Абхазии турист из Воронежа сорвался со смотровой площадки

СУХУМ, 11 сентября. /ТАСС/. Турист из Воронежа получил тяжелые травмы, сорвавшись со смотровой площадки в Гагре. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в субботу.

"Житель Воронежа, 29-летний Сергей Пучков накануне ночью сорвался со смотровой площадки в Гагре и скатился не менее 100 м с обрыва к морю. Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в час ночи 11 сентября. Сотрудники Гагрского пожарно-спасательного отряда МЧС на лодке переправили пострадавшего с труднодоступной части побережья к городскому пирсу и передали его медикам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россиянин с многочисленными травмами и повреждениями доставлен в Гагрскую районную больницу. Как сообщили ТАСС в больнице, у туриста диагностирован перелом и рваные раны. Его жизнь вне опасности, он в сознании. Пострадавшего готовят к транспортировке в четвертую сочинскую больницу.

Тем временем, по информации пресс-службы, до сих пор неизвестна судьба россиянина Дмитрия Юктешева 1949 года рождения, пропавшего в окрестностях села Анхуа 4 августа. Спасатели продолжают его поиски.

Накануне в районе Шакуранского водопада, сорвавшись с 40-метровой высоты, погиб 35-летний турист из Башкирии.