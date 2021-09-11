Челябинская прокуратура начала проверку органов опеки из-за убийства ребенка

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Прокуратура инициировала проверку органов и учреждений системы профилактики из-за убийства грудного ребенка в одном из частных домов Уйского района Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Ранее в следственном управлении СК РФ по региону сообщали о задержании по подозрении в убийстве 30-летнего местного жителя и возбуждении уголовного дела. "Прокуратурой области организована проверка органов и учреждений системы профилактики в связи с совершенным преступлением в отношении малолетнего ребенка. В дневное время 10 сентября в одном из частных домов Уйского района обнаружено тело десятимесячной девочки с признаками насильственной смерти. <…> В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению органами системы профилактики требований закона о защите прав несовершеннолетних, в том числе полноте проведенной работы с семьей, с учетом того, что подозреваемый в настоящее время привлекается к уголовной ответственности за причинение ранее побоев убитому ребенку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. "Кроме того, прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты расследования возбужденного уголовного дела по факту убийства", - также подчеркнули в ведомстве.

Местные СМИ со ссылкой на источник сообщили также, что задержанный - сожитель матери девочки.