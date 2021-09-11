В Енисее нашли резервуар для нефтепродуктов

ТАСС, 11 сентября. Росприроднадзор совместно с транспортной прокуратурой вытащил из реки Енисей в Красноярском крае пустой резервуар, вокруг которого образовалось пятно нефтепродуктов. По предварительной информации, это емкость с причала рыбзавода в городе Дудинка на севере региона, сообщила в официальном аккаунте в Instagram глава Росприроднадзора Светлана Радионова в субботу.

"Резервуар вместимостью 1 тыс. тонн без опознавательных знаков плавает по Енисею в десятке километров от Дудинки. Такое сообщение наши инспекторы вчера получили от рыбаков. Естественно, служба не могла остаться в стороне, несмотря на то, что у нас в этом районе нет ни судов, ни какой-либо поддержки. Вместе с транспортной прокуратурой в экстренном режиме выехали обследовать акваторию", - сообщила Радионова.

Она уточнила, что резервуар плавал горловиной вверх, вокруг него образовалось пятно нефтепродуктов. По ее словам, никаких сообщений от владельцев или других структур не поступало. "Уже ближе к ночи общими усилиями мы вытащили резервуар. Нефтепродуктов как таковых в нем не оказалось. <…> По предварительной информации, емкость приплыла с причала рыбзавода Дудинки. Мы четко понимаем, что собственники, которые ее эксплуатировали, прекрасно знали о произошедшем. Это еще раз показывает безалаберность и полную безответственность эксплуатантов", - отметила глава Росприроднадзора.