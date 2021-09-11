Житель Забайкалья арестован по делу о стрельбе в полицейского

ЧИТА, 11 сентября. /ТАСС/. Суд в Забайкальском крае в субботу заключил под стражу 38-летнего жителя села Маккавеево Читинского района, которого обвинили в стрельбе по сотруднику полиции. Об этом журналистам сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Егор Марков.

"Мужчина, обвиняемый в нападении на сотрудника полиции, взят под стражу. Ему предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В ходе допроса он частично признался в инкриминируемом деянии", - сказал Марков.

По данным следствия, сотрудники полиции в ночь на 9 сентября приехали в один из домов села Смоленка по вызову. Затем к служебному автомобилю "Газель" подошел мужчина, который выстрелил в полицейского водителя из неустановленного оружия. Пострадавшего госпитализировали, угрозы его жизни нет. Расследование дела находится на контроле центрального аппарата СК России.