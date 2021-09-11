Водоснабжение востока Крыма обещают полностью восстановить к утру 12 сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Ситуация с водоснабжением на восточном берегу Крыма, приостановленном после крупной аварии, стабилизируется к утру воскресенья, сообщил в субботу журналистам гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.

На предприятии ранее в субботу сообщали, что водоснабжение поселка Орджоникидзе, села Южное, Подгорное и Насыпное под Феодосией и Судаком, нарушенное из-за аварии на Фронтовском водоводе, восстановят к вечеру субботы. Сейчас авария ликвидирована.

"Сейчас мы сталкиваемся с отголосками того повреждения, которое у нас произошло еще позавчера на Фронтовском водоводе - это водовод сырой воды, который подает воду с Фронтовского водохранилища на водопроводные очистные сооружения города Феодосии. Учитывая схему водоснабжения, сначала запитывается Феодосия, следом по водоводу Феодосия-Судак - 53 км длина этого водовода, диаметром 800 мм - вода подается в Судак и все сопутствующие населенные пункты. <...> Три четверти пути уже пройдено, водовод набивается давлением, в Судаке ждем воду через три-четыре часа максимум, по Коктебелю и всем поселкам мной дана команда, начинаем открывать и постепенно заполнять систему. Полная стабилизация системы водоснабжения от Феодосии до Судака произойдет ближе к утру", - сказал Новик.

Он уточнил, что полное восстановление водоснабжения восточного Крыма ожидается к пяти-шести часам утра. В субботу ориентировочно до 22:00 водовозки продолжат доставлять воду жителям.