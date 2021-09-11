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Причиной взрыва на нефтебазе в Донецке было сброшенное БПЛА устройство

Два БПЛА сбило взрывной волной, они упали рядом

ДОНЕЦК, 11 сентября. /ТАСС/. Причиной взрыва, который произошел на нефтебазе в Кировском районе Донецка, было взрывное устройство, сброшенный с помощью беспилотника. Об этом в субботу сообщил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

"С утра над нефтебазой были зафиксированы украинские БПЛА, проводившие разведку. В связи с этим персонал базы был эвакуирован. Приблизительно в 12:30 (совпадает с мск) украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на нефтехранилище, в результате чего было уничтожено 1 300 тонн топлива. Два БПЛА сбило взрывной волной, они упали рядом", - сказал Безсонов.

Ранее в субботу руководитель городской администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Кировском районе города на нефтебазе произошел взрыв.

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