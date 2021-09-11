Летевший из Антальи во Владивосток самолет аварийно сел в Красноярске

ТАСС, 11 сентября. Boeing, следовавший из Антальи во Владивосток, аварийно сел в Красноярске, сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"[Причина аварийной посадки] - неисправность воздушного судна. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что это рейс авиакомпании Azur Air. Пассажиры ожидают другой борт, чтобы проследовать по маршруту.

Как сообщили ТАСС в компании, пассажирам будет предоставлено резервное судно, а во время ожидания будет предоставлено горячее питание и вода.

"С целью обеспечения безопасности полетов рейс ZF268 Анталья - Владивосток был вынужден совершить посадку в аэропорту Красноярска. Посадка прошла благополучно. Для выполнения рейса во Владивосток будет предоставлено резервное воздушное судно. На время ожидания вылета пассажирам будут представлены услуги согласно ФАП-82. Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства", - сообщили ТАСС в пресс-службе Azur Air.