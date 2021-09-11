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Армия и полиция ищут военного, предположительно, заблудившегося в Кировской области

По данным пресс-службы Центрального военного округа, он пропал в лесу рядом с воинской частью

ТАСС, 11 сентября. Командование Кировского гарнизона и правоохранительные органы разыскивают 24-летнего военнослужащего, пропавшего с оружием без боезапаса в лесу в Кировской области рядом с воинской частью. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

"Командованием Кировского гарнизона совместно с правоохранительными органами принимаются меры по розыску 24-летнего военнослужащего, пропавшего в лесном массиве рядом с воинской частью. Военнослужащий имел при себе оружие без боеприпасов", - сказали округе.

По данным пресс-службы, "по предварительной информации, в ходе следования с места несения дежурства в расположение воинской части военнослужащий отклонился от маршрута и заблудился".

"Для выяснения всех обстоятельств на месте работает комиссия", - добавили в округе.

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