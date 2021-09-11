В Италии задержали мужчину, нанесшего ножевые ранения пятерым, включая ребенка

РИМ, 11 сентября. /ТАСС/. Мужчина был задержан в прибрежном итальянском городе Римини после того, как нанес ножевые ранения пяти местным жителям. Об этом сообщает в субботу агентство ANSA.

По данным агентства, мужчина, предположительно, сомалийского происхождения. На остановке автобуса контролеры спросили у него билет, в ответ на что он достал нож и ударил обоих контролеров. Затем, убегая от полиции, он ранил еще троих, в том числе женщину с ребенком.

Мужчина помещен под стражу. Местная прокуратура начала следствие. Пока не исключается ни одна версия произошедшего, в том числе экстремистские мотивы.