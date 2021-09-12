Неизвестные украли олимпийские медали из дома теннисистки Елены Весниной в Подмосковье

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Неизвестные ограбили дом олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро и серебряной призерки Олимпиады в Токио по теннису Елены Весниной в Подмосковье. Как сообщила ТАСС сама теннисистка, в числе прочего похитили обе олимпийские медали.

"Мы были с мужем на ужине и вернулись домой, [обнаружили, что] украли обе олимпийские медали - золотую и серебряную, драгоценности, взломали сейф", - сказала Веснина.

По ее словам, грабители взломали дверь, чтобы проникнуть в дом. При этом они с мужем забыли включить сигнализацию, и в момент ограбления она была отключена. Точный ущерб от ограбления пока не подсчитали.

Спортсменка уже обратилась в полицию с заявлением об ограблении. Она добавила, что полиция уже проводит осмотр дома. В пресс-службе подмосковной полиции пока не смогли прокомментировать эту информацию.