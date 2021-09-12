Ранивший ножом пятерых человек мигрант не имел террористических целей

РИМ, 12 сентября. /ТАСС/. Итальянские следователи пока не обнаружили никаких указаний на то, что мигрант, ранивший в субботу в Римини пятерых человек ножом, имел связи с террористическими ячейками и мог действовать из экстремистских соображений. Как сообщает агентство ANSA, 26-летний сомалиец по происхождению с 2015 года находился в Европе и запросил статус беженца в Италии.

Ранее он просил убежища в Дании, Швеции, Германии и Нидерландах. На протяжении нескольких месяцев он находился на попечении Красного Креста. По некоторым свидетельствам, мужчина отличался склонностью к насилию и проявлял агрессию.

Инцидент, в котором пострадали пять человек, включая ребенка, произошел в субботу вечером в прибрежном итальянском городе Римини. На остановке автобуса контролеры спросили у мужчины билет, в ответ на что он достал нож и ударил обоих проверяющих. По данным газеты La Repubblica, пострадавшие - женщины. Затем, убегая от полиции, он ранил еще троих, в том числе женщину с ребенком. Мужчина помещен под стражу.