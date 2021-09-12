В Макаровском районе Сахалина сошло около 20 селевых потоков

ТАСС, 12 сентября. Коммунальные и дорожные службы продолжают устранять последствия непогоды на Сахалине. 11 сентября на территории Макаровского района зафиксировали сход около 20 селевых потоков, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

"В Сахалинской области продолжают устранять последствия мощных ливней. Наибольший удар стихия нанесла по территории Макаровского, Углегорского и Поронайского районов. <...> Всего <...> в Макаровском районе накануне сошло около 20 селей", - говорится в сообщении.

В Макарове ночью расчищали дворы и улицы. Коммунальным службам удалось предотвратить разрушение плотины на местном водохранилище на ручье Худозава, которое обеспечивает водой жителей. "Всю ночь там шла откачка воды - поставлена задача в кратчайшие сроки восстановить водоснабжение, нарушенное селевыми сходами. Для ликвидации последствий стихии задействовали 90 человек и 44 единицы техники", - уточнили в пресс-службе правительства региона.

На время проведения работ организовали подвоз питьевой и технической воды жителям из Южно-Сахалинска, Поронайского и Смирныховского городских округов.

В районе продолжает действовать режим ЧС.

Занятия в школах

В пресс-службе добавили, что 13 сентября школы в Макарове не будут вести образовательный процесс. "Детские сады завтра работают в режиме дежурных групп. Подвоз воды в детские сады будет осуществлен по графику", - говорится в сообщении.

Школы в селах продолжат работать в штатном режиме.

По информации синоптиков, в ночь на 12 сентября на территории Смирныховского, Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Долинского, Холмского, Невельского, Анивского, Корсаковского районов и Южно-Сахалинска местами пройдет умеренный, местами сильный дождь. На реках в некоторых местностях ожидается резкий подъем уровня воды на 0,5-1,5 м, возможен выход воды на пойму.