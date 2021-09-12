Пассажиры аварийно севшего в Красноярске самолета вылетели резервным бортом

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Пассажиры самолета Boeing 767 рейса Анталья - Владивосток, совершившего аварийную посадку в аэропорту Красноярска, резервным бортом вылетели во Владивосток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Самолет вылетел от нас в 04:50 (00:50 мск). Из Москвы к ним прибыл борт, и они улетели", - сказала собеседница агентства.

Boeing 767 авиакомпании Azur Air, летевший по маршруту Анталья - Владивосток, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска в субботу около 16:41 мск. Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, причиной аварийной посадки стал отказ гидросистемы самолета. На борту воздушного судна находились 333 пассажира и 10 членов экипажа. Западно-Сибирской транспортной прокуратурой и Восточным межрегиональным СУТ СК России проводятся проверки.