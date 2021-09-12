Водоснабжение в домах 15 тыс. жителей в Оренбургской области восстановили после аварии

ОРЕНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Коммунальные службы восстановили подачу холодной воды 15 тыс. жителей города Орска Оренбургской области после аварии, которая произошла в субботу. Об этом в воскресенье сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

"В 04:50 (02:50 мск) 12 сентября водоснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.

Прорыв на чугунном водоводе произошел утром 11 сентября. Без водоснабжения остались порядка 15 тыс. жителей 79 жилых домов. В устранении аварии принимали участие 23 человека и восемь единиц техники.