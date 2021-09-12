Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Вологодской области

ВОЛОГДА, 12 сентября. /ТАСС/. Три человека погибли в результате столкновения Chevrolet Lacetti с грузовиком на трассе в Вологодской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД РФ по региону.

"Сегодня около 01:10 мск в Шекснинском районе на 45-м км автодороги Вологда - Тихвин - Р21 "Кола" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной версии, житель Череповца 1963 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Lacetti, двигаясь в сторону Вологды, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Howo под управлением жителя Тотемского района 1961 года рождения. В результате погиб водитель Chevrolet и два его пассажира", - говорится в сообщении.

Среди погибших пассажиров - 40-летний мужчина и 55-летняя женщина, жители Череповца. Водитель грузовика не пострадал. Выясняются обстоятельства аварии.