Полиция возбудила дело о краже медалей у олимпийской чемпионки по теннису Весниной

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи медалей из дома олимпийской чемпионки Рио-де-Жанейро и серебряной призерки Олимпиады в Токио по теннису Елены Весниной.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража")", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По словам собеседника, сумма ущерба пока не установлена. Также выясняется сколько, всего было грабителей. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее сама Веснина сообщила ТАСС, что ее дом в Истринском районе Подмосковья ограбили в субботу вечером, пока она с мужем ездила ужинать. Неизвестные взломали дверь, чтобы проникнуть в дом, затем взломали сейф и забрали обе олимпийские медали - золотую и серебряную, драгоценности и другие ценные вещи вне сейфа. При этом они с мужем забыли включить сигнализацию, и в момент ограбления она была отключена.