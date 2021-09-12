В Египте в результате ДТП погибли девять человек

КАИР, 12 сентября. /ТАСС/. Девять египтян погибли в результате ДТП к югу от Каира. Об этом сообщает в воскресенье новостной портал Sada El balad.

Авария произошла минувшей ночью на трассе в районе города Самалют в провинции Эль-Минья. Легковой автомобиль, в котором и находились все погибшие, столкнулся с бетонномешалкой. В числе жертв - двое детей четырех и десяти лет.

Что стало причиной дорожного инцидента, не уточняется. Ведется следствие.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Египте в автоавариях ежегодно гибнут 12 тысяч человек. Согласно Центральному агентству по общественной мобилизации и статистике Египта, количество ДТП в стране за последнее время снизилось на четверть. В подавляющем большинстве случаев причиной аварий становится человеческий фактор, когда водители грубо нарушают правила дорожного движения, не соблюдают скоростной режим и совершают опасные маневры при обгоне, а в ночное время нередко пренебрегают освещением.

Неделю назад в результате ДТП со следовавшим из Шарм-эш-Шейха в Каир междугородным автобусом погибли 12 египтян, в том числе несколько детей. Около 40 человек пострадали.