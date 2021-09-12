В Подмосковье задержали мужчину, который избил ребенка

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который напал на девятилетнюю девочку в подмосковном Солнечногорске и отобрал у нее телефон. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Установлено, что 11 сентября злоумышленник у одного из домов в микрорайоне Рекинцо напал на девятилетнюю девочку, нанес ей телесные повреждения с целью похитить мобильный телефон", - сказала она, добавив, что 38-летний мужчина без определенного места жительства задержан.

В свою очередь старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная отметила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ ("Грабеж с применением насилия"). Подмосковная прокуратура взяла на контроль ход расследования этого дела.