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В Иркутской области пропал шестилетний ребенок

В его поисках участвуют полицейские и волонтеры

ТАСС, 12 сентября. Около 30 сотрудников полиции и волонтеры разыскивают шестилетнего мальчика, который, по предварительным данным, ушел из дома в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сегодня поступило сообщение в 09:00 (05:00 мск) в дежурную часть отдела полиции номер 10 межмуниципального управления МВД России "Иркутское" о том, что пропал шестилетний мальчик. Сотрудники отдела полиции и городского управления полиции работают над установлением местонахождения", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в поисках, по последним данным, участвуют около 30 сотрудников.

Он рассказал, что по одной из основных версий, ребенок ночью собрал вещи и ушел из дома, пока родители спали. "Не хватает вещей, его детского рюкзака. Пока эта версия, которую выдвигают родители, рассматривается как основная", - пояснили в пресс-службе.

Сейчас оперативники изучают записи с близлежащих камер наблюдения. По словам собеседника агентства, ситуация осложняется тем, что нет точного времени, когда ребенок вышел из дома.

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