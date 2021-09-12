Движение поездов на Сахалине восстановлено

ТАСС, 12 сентября. Пассажирская компания "Сахалин" возобновила движение поездов из Южно-Сахалинска до Ногликов и Поронайска, которые были отменены из-за схода селевого потока на железнодорожные пути в Макаровском районе Сахалинской области. Об этом сообщается на сайте компании.

"Все поезда дальнего следования и пригородного сообщения возобновляют движение по всем направлениям", - говорится в сообщении.

В Макаровском районе в результате сильных ливней сошло несколько селей, до устранения последствий стихии было приостановлено движение по железнодорожным путям и на нескольких участках дорог. В районе введен режим ЧС.