Прокуратура проверяет информацию о недопустимом обращении с ребенком в больнице Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку информации о недопустимом обращении с малолетним ребенком в одной из городских больниц. Об этом журналистам сообщили в прокуратуре города.

"Прокуратура организовала проверку по информации, размещенной в сети, о недопустимых методах обращения, применяемых в учреждении здравоохранения в отношении малолетнего мальчика", - говорится в сообщении.

Как пояснили в надзорном ведомстве, в интернете появился видеосюжет, на котором ребенок во время нахождения в больнице был привязан за ноги к стулу, а также к детской кровати.

В региональных СМИ ранее появилась информация о том, что пациент больницы Петербурга выложил в соцсети видео, на котором к стулу за ноги был привязан малолетний ребенок.