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Бастрыкин поручил проверить основания задержания в Праге россиянина Франчетти

Дипломаты РФ находятся в контакте с представителями чешских властей и родственниками задержанного
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин Алексей Никольский/ТАСС
Описание
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить основания задержания в аэропорту Праги гражданина России Александра Франчетти. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе СК.

"В связи с недопустимостью злоупотребления международно-правовыми механизмами для привлечения к ответственности лиц по политическим мотивам председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю управления правового обеспечения и международного сотрудничества (СК РФ) Михайлову О. Ю. тщательным образом во взаимодействии с МИД России изучить причины и правовые основания задержания российского гражданина на территории иностранного государства", - говорится в сообщении.

В воскресенье посольство РФ в Праге сообщило о задержании в международном аэропорту Праги гражданина России Александра Франчетти. В аэропорт отправился представитель консульского отдела посольства России для оказания необходимой консульской помощи. Российские дипломаты находятся в контакте с представителями чешских властей и родственниками задержанного. Согласно местным полицейским источникам, Франчетти задержали на основании международного ордера на арест, выданного Украиной. По данным СМИ, возможно, его задержание связано с активным участием в 2014 году в событиях по воссоединению Крымского полуострова с Россией.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичЧехияРоссия
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