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Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области

По информации источника, на его борту находятся 14 человек
Самолет L-410 Марина Лысцева/ТАСС
Описание
Самолет L-410
© Марина Лысцева/ТАСС

ТАСС, 12 сентября. Самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

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"В 4 км юго-западнее населенного пункта Казачинское, по предварительным данным, совершил жесткую посадку самолет L-410, следовавший из Иркутска в Казачинское. На борту находятся 14 человек, включая двоих членов экипажа", - сказал собеседник агентства, уточнив, что несколько человек пострадали.

По информации источника, при посадке самолет разрушился. Несколько человек успели выбраться из салона. 

В МЧС РФ подтвердили информацию о жесткой посадке. "Информация о происшествии подтверждается, подробности уточняются, на место следуют спасатели", - сказали в ведомстве.

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