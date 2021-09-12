Транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения самолета в Иркутской области

ТАСС, 12 сентября. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту крушения пассажирского самолета L-410 в Иркутской области, сообщили ТАСС в ведомстве в воскресенье.

"Прокуратура проводит проверку", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что самолет совершил экстренную посадку, заходя на второй круг. "На первый круг он зашел, что-то не получилось, стал разворачиваться, на второй круг пошел и все [совершил жесткую посадку]", - уточнила собеседница.

По ее информации, в данный момент прокурор выехал на место происшествия.

Как сообщил ТАСС ранее источник в экстренных службах, самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области, на борту есть пострадавшие. Самолет загорелся при посадке, упал в тайгу и разрушился. Несколько человек получили травмы, некоторые самостоятельно выбрались из салона самолета. На место выдвинулись спасатели, привлечен вертолет Ми-8 МЧС из Иркутска. Самолет принадлежит компании ООО "Аэросервис".

В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что ЧП произошло около 18:15 мск. По предварительным данным, на борту 14 пассажиров и два члена экипажа.