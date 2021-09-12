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Жесткая посадка L-410 в Иркутской области.
Жесткая посадка L-410 в Иркутской области
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Жесткая посадка L-410 в Иркутской области. Главное

© Марина Лысцева/ТАСС

Самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области. По предварительным данным СК, все пассажиры и пилоты выжили

ТАСС собрал главное, что известно о происшествии на данный момент.

  • Около 18:15 мск (23:15 по местному времени) в МЧС поступило сообщение о жесткой посадке двухмоторного самолета L-410 в 4 км от села Казачинское (примерно в 500 км от Иркутска). 
  • По предварительным данным, на борту 14 пассажиров и два члена экипажа.
  • Все пассажиры живы. По предварительным данным, один находится в тяжелом состоянии. Также выжили пилоты, сообщил гендиректор авиакомпании "Аэросервис" Андрей Богданов. 
  • Детей на борту не было.
  • Среди возможных причин ЧП рассматриваются ошибка экипажа при попытке сесть в тумане, а также отказ двигателя.
  • По информации источника, самолет загорелся при посадке, упал в тайгу и разрушился. Несколько человек получили травмы, некоторые самостоятельно выбрались из салона самолета. 
  • При этом иркутский губернатор Игорь Кобзев со ссылкой на очевидцев заявил, что конструкция самолета деформирована, но пожара на борту нет.
  • Как заявили власти региона, все находившиеся на борту "живы, разговаривают", но часть пассажиров зажата в салоне.
  • По сведениям прокуратуры, самолет пытался зайти на второй круг при посадке в аэропорту Казачинского.
  • Спасатели пока не добрались до места жесткой посадки, однако зафиксирован сигнал радиомаяка самолета.
  • Из Иркутска к Казачинскому вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. В ближайшее время к месту жесткой посадки также вылетит борт санавиации.
  • Место крушения отрезано крупной рекой Киренга, для переправы спасатели готовят аэролодку.
  • Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку.
  • СК возбудил уголовное дело. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
  • Самолет принадлежит компании ООО "Аэросервис". Он был выпущен в 2014 году.
  • Последний крупный инцидент с самолетом L-410 произошел 19 июня 2021 года в Кемеровской области - тогда при крушении борта ДОСААФ с парашютистами погибли четыре человека, еще один позднее умер в больнице.
Теги
РоссияИркутская областьЖесткая посадка L-410 в Иркутской области
Жесткая посадка L-410 в Иркутской области
Источник: спасатели добрались до места жесткой посадки самолета в Иркутской области
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