Жесткая посадка L-410 в Иркутской области. Главное

Самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области. По предварительным данным СК, все пассажиры и пилоты выжили.
ТАСС собрал главное, что известно о происшествии на данный момент.
- Около 18:15 мск (23:15 по местному времени) в МЧС поступило сообщение о жесткой посадке двухмоторного самолета L-410 в 4 км от села Казачинское (примерно в 500 км от Иркутска).
- По предварительным данным, на борту 14 пассажиров и два члена экипажа.
- Все пассажиры живы. По предварительным данным, один находится в тяжелом состоянии. Также выжили пилоты, сообщил гендиректор авиакомпании "Аэросервис" Андрей Богданов.
- Детей на борту не было.
- Среди возможных причин ЧП рассматриваются ошибка экипажа при попытке сесть в тумане, а также отказ двигателя.
- По информации источника, самолет загорелся при посадке, упал в тайгу и разрушился. Несколько человек получили травмы, некоторые самостоятельно выбрались из салона самолета.
- При этом иркутский губернатор Игорь Кобзев со ссылкой на очевидцев заявил, что конструкция самолета деформирована, но пожара на борту нет.
- Как заявили власти региона, все находившиеся на борту "живы, разговаривают", но часть пассажиров зажата в салоне.
- По сведениям прокуратуры, самолет пытался зайти на второй круг при посадке в аэропорту Казачинского.
- Спасатели пока не добрались до места жесткой посадки, однако зафиксирован сигнал радиомаяка самолета.
- Из Иркутска к Казачинскому вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. В ближайшее время к месту жесткой посадки также вылетит борт санавиации.
- Место крушения отрезано крупной рекой Киренга, для переправы спасатели готовят аэролодку.
- Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку.
- СК возбудил уголовное дело. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
- Самолет принадлежит компании ООО "Аэросервис". Он был выпущен в 2014 году.
- Последний крупный инцидент с самолетом L-410 произошел 19 июня 2021 года в Кемеровской области - тогда при крушении борта ДОСААФ с парашютистами погибли четыре человека, еще один позднее умер в больнице.