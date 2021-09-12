СК возбудил дело по факту ЧП с самолетом в Иркутской области

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту ЧП с пассажирским самолетом L-410 в Иркутской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

"По поручению председателя СК России по факту авиапроисшествия с самолетом в Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта")", - сказали в СК.

По информации СК, по предварительный данным, все находившиеся в самолете пассажиры живы. "Один находится в тяжелом состоянии", - уточнили в СК. По данным МЧС, на борту находились 14 пассажиров и двое членов экипажа.

Ход расследования уголовного дела поставлен председателем СК РФ Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщили в экстренных службах, самолет совершил жесткую посадку в четырех километрах от аэродрома Казачинское. О ЧП сообщила одна из пассажирок, которая выбралась из самолета и позвонила родственникам.