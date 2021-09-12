На борту самолета, совершившего жесткую посадку в Иркутской области, детей нет

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Детей на борту самолета L-410, совершившего жесткую посадку в Иркутской области, не было. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в авиаслужбах.

На эту тему

"На борту находилось 14 пассажиров, среди них детей не было", - сказал собеседник агентства.

Место крушения отрезано крупной рекой Киренга, для переправы спасатели готовят аэролодку, сообщили ТАСС в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. "Самолет упал в районе реки Киренга, готовят сейчас водомет (аэролодку - прим. АТСС), чтобы туда добраться", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Иркутской области, к месту жесткой посадки выдвигаются 22 спасателя и две единицы техники.