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Жесткая посадка L-410 в Иркутской области

На борту самолета, совершившего жесткую посадку в Иркутской области, детей нет

Место крушения отрезано рекой, спасатели готовят аэролодку

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Детей на борту самолета L-410, совершившего жесткую посадку в Иркутской области, не было. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье источник в авиаслужбах.

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Жесткая посадка L-410 в Иркутской области.

"На борту находилось 14 пассажиров, среди них детей не было", - сказал собеседник агентства.

Место крушения отрезано крупной рекой Киренга, для переправы спасатели готовят аэролодку, сообщили ТАСС в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. "Самолет упал в районе реки Киренга, готовят сейчас водомет (аэролодку - прим. АТСС), чтобы туда добраться", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Иркутской области, к месту жесткой посадки выдвигаются 22 спасателя и две единицы техники.

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Жесткая посадка L-410 в Иркутской области
Жесткая посадка L-410 в Иркутской области
Источник: спасатели добрались до места жесткой посадки самолета в Иркутской области
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