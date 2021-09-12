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Жесткая посадка L-410 в Иркутской области
Обновлено 

Источник: спасатели добрались до места жесткой посадки самолета в Иркутской области

Первыми место ЧП нашли медики

ТАСС, 12 сентября. Спасатели добрались до места жесткой посадки самолета в тайге около села Казачинское Иркутской области, сообщил ТАСС губернатор области Игорь Кобзев.

"Спасатели добрались до места жесткой посадки самолета", - сказал он.

Первыми место ЧП нашли медики. Как ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава региона,  пять пассажиров выбрались из самолета. "Пять пассажиров выбрались из самолета, остальные нуждаются в высвобождении", - сказали в пресс-службе, уточнив, что на месте находятся четыре автомобиля скорой помощи.

Теги
РоссияИркутская областьКобзев, Игорь ИвановичЖесткая посадка L-410 в Иркутской области
Жесткая посадка L-410 в Иркутской области
Источник: медики добрались до места жесткой посадки самолета в тайге в Иркутской области
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