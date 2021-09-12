Источник: спасатели добрались до места жесткой посадки самолета в Иркутской области

ТАСС, 12 сентября. Спасатели добрались до места жесткой посадки самолета в тайге около села Казачинское Иркутской области, сообщил ТАСС губернатор области Игорь Кобзев.

"Спасатели добрались до места жесткой посадки самолета", - сказал он.

Первыми место ЧП нашли медики. Как ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава региона, пять пассажиров выбрались из самолета. "Пять пассажиров выбрались из самолета, остальные нуждаются в высвобождении", - сказали в пресс-службе, уточнив, что на месте находятся четыре автомобиля скорой помощи.