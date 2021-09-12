В Петербурге задержали охранника больницы, подозреваемого в убийстве женщины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Охранник одной из больниц Санкт-Петербурга задержан по подозрению в убийстве женщины. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее в полицию поступило заявление о пропавшей 51-летней женщине, работающей управляющей магазина. 10 сентября ее тело с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в кустах у дома 13 по Торфяной дороге.

"Сотрудники [полиции] задержали 25-летнего охранника одной из городских больниц. По оперативным данным, между потерпевшей и предполагаемым виновником ее гибели на улице возник случайный конфликт. По данному факту следователями СК России было возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.