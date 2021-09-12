Четыре человека погибли при крушении самолета в Иркутской области

ИРКУТСК, 12 сентября. /ТАСС/. Два члена экипажа и два пассажира погибли при крушении самолета в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, еще одна пассажирка находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили ТАСС в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Два члена экипажа погибли и два пассажира. Одна пассажирка - в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщали в оперативном штабе, остальные 12 человек получили травмы. Двое из них зажаты внутри самолета, проводится их деблокация.

Пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в воскресенье вечером около села Казачинское, расположенного примерно в 500 км от Иркутска. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа.