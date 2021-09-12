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Жесткая посадка L-410 в Иркутской области
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Губернатор Иркутской области сообщил, что самолет L-410 находится в воде

Семьям погибших и пострадавшим власти региона окажут помощь

ТАСС, 12 сентября. Пассажирский самолет L-410, совершивший жесткую посадку в Иркутской области, находится в воде, сообщил ТАСС губернатор области Игорь Кобзев.

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"По уточненным данным, самолет находится в воде", - сказал он.

По его информации, среди погибших пассажиров - двое мужчин и женщина. Также погиб пилот самолета.

Власти окажут помощь семьям погибших и пострадавшим. Соответствующее решение будет принято в понедельник, сообщил Кобзев.

"Решение о сумме выплат и о дате проведения траурных мероприятий будет принято завтра", - сказал он.

В новость внесена правка (20:08 мск) - передается с уточнением места нахождения самолета, верно - в воде.

Теги
РоссияИркутская областьЖесткая посадка L-410 в Иркутской области
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