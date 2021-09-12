Восемь пострадавших из совершившего жесткую посадку самолета L-410 передали медикам

ТАСС, 12 сентября. Восемь человек, находившихся в совершившем жесткую посадку самолете в Иркутской области, получили тяжелые и средней степени тяжести травмы, они переданы медикам. Об этом главе региона Игорю Кобзеву доложил по телефону начальник оперативной группы с места ЧП.

"Восемь человек получили травмы средней и тяжелой степени. Идет деблокирование тел погибших", - сказал он, уточнив, что пострадавшие переданы медикам.

Также губернатору доложили, что место падение находится на реке Киренга напротив села Казачинское.

Самолет L-410 совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское, расположенного примерно в 500 км от Иркутска, около 18:15 мск (23:15 по местному времени). На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Как уточнил ТАСС губернатор области, погибли трое пассажиров и пилот. Остальные получили травмы.