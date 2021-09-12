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Жесткая посадка L-410 в Иркутской области
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Деблокированы все люди из салона самолета после жесткой посадки в Иркутской области

По уточненной информации, четыре человека погибли и 12 человек пострадали

ТАСС, 12 сентября. Спасатели завершили работу по освобождению людей из салона самолета, совершившего жесткую посадку в Иркутской области. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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"Завершилась работа по освобождению людей, оставшихся зажатыми в корпусе воздушного судна. По уточненной информации, 12 человек пострадали и, к сожалению, 4 человека погибли", - сказали в ведомстве, добавив, что пострадавшие переданы медикам.
В работах на месте ЧП задействованы 70 человек и 20 единиц техники.

Как ранее ТАСС сообщил глава региона Игорь Кобзев, восемь человек получили травмы средней и тяжелой степени, у них в основном переломы. Еще четыре человека получили незначительные травмы. Четверо человек, включая пилота, погибли.

Самолет L-410 совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское, расположенного примерно в 500 км от Иркутска, около 18:15 мск (23:15 по местному времени). Он лежит в воде реки Киренга напротив села. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Теги
РоссияИркутская областьЖесткая посадка L-410 в Иркутской области
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