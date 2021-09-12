В Алжире при столкновении грузовика с автобусом погибли 18 человек

КАИР, 12 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 18 человек погибли и шестеро пострадали в воскресенье в результате ДТП в Алжире. Об этом сообщает новостной портал Afrigatenews.

По его данным, ДТП произошло в провинции Наама, к юго-западу от столицы Алжира. Рейсовый автобус, курсировавший между городами Сиди-Бель-Аббес и Буссемгун, на полной скорости столкнулся с грузовиком. Пострадавшие доставлены в больницы в тяжелом состоянии.

Что стало причиной аварии, пока не известно. Начато расследование.

Соболезнования семьям погибших выразил президент страны Абдельмаджид Теббун.